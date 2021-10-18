КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. Украина не отбирала и не планирует отбирать газ из транзитных объемов, идущих из России в ЕС, написал глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Таким образом Витренко отреагировал на просьбу президента РФ Владимира Путина проконтролировать исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через Украину, адресованную министру энергетики РФ Николаю Шульгинову.
"Украина не отбирала газ по транзиту, даже когда Россия не выполняла свои контрактные обязательства по предоплаченному объему в марте 2018 года", — заявил глава "Нафтогаза".
"И мы не собираемся это делать, мы дорожим нашей репутацией надежного транзитера", — написал он.
https://1prime.ru/gas/20211018/834980749.html
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