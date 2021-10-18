КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. Даже если европейские компании вывезут свой газ из украинских ПХГ, оставшихся запасов газа Украине хватит на зиму, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Только 10-15% газа в ПХГ Украины принадлежат иностранным компаниям, они могут продать его на рынке Украины, если на него будет спрос по текущей рыночной цене, отметил Витренко.

"Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде", — написал он на своей странице в Facebook в понедельник

"Но даже если его (газ- ред.) вывезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа", — подчеркнул глава "Нафтогаза". Украина опровергла данные об отборе газа из транзитных объемов

По данным "Укртрансгаза", в украинских ПХГ накоплено 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров.

Газотранспортная система Украины имеет большой резерв мощности и может "без проблем транспортировать еще больше", добавил Витренко. "На основных маршрутах по Украине идет не одна труба, а несколько, на некоторых — до пяти, поэтому есть резерв", — уточнил он.