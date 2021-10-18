КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. Ситуация с ростом цен на газ для промышленности грозит остановкой предприятий и массовой безработицей, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций. На Украине не боятся нехватки газа

Ранее правительство Украины договорилось с местными властями о заключении меморандума для сдерживания тарифов на тепло. Документ предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Необходимость такой меры была вызвана тем, что мэры некоторых городов заявили о планах повысить тарифы на тепло и горячую воду из-за роста мировых цен на газ. Напомним, что с 2021 года тарифы на эти услуги на Украине устанавливает не центральная власть, а местная.

По словам Бойко, теплокоммунэнерго Украины будут получать газ по стоимости в 16 тысяч гривен (605 долларов) за тысячу кубометров с доставкой, в то время как в прошлом году цена находилась на уровне 7 тысяч гривен. "Поэтому, учитывая составляющую газа в тепле, это 70% уже понятно, что обещание не поднимать тариф на тепло будет не выполнено", — отметил он.

Украинская промышленность уже сегодня получает газ 50 тысяч гривен за тысячу кубометров (около 2000 долларов). Складывается ситуация, когда тарифы на тепло растут почти в два раза, отметил он.

"Это означает угрозу остановки предприятий и массовую безработицу. И втрое — это означает увеличении цен на товары первой необходимости", — подчеркнул Бойко.

По мнению политика, Верховной Раде необходимо создать специальную комиссию по контролю над выполнение меморандума, который был подписан центральной и местными властями, а также увеличить количество субсидий для населения.