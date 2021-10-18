МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. "Газпром" не стал бронировать на ноябрь дополнительные мощности ГТС Украины на транзит газа в Европу, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP. Берлин подтвердил исполнение "Газпромом" обязательств по поставкам газа

Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать на следующий месяц "твердые" мощности газотранспортной системы ГТС Украины в объеме 9,8 миллиона кубометров в сутки. Однако это предложение осталось невостребованным, как и на предыдущем аукционе, где предлагались дополнительные мощности на октябрь.

При этом, согласно данным платформы GSA Platform, компания забронировала на ноябрь мощности в 31,4 миллиона кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа"из предложенных 89,1 миллиона кубов.