БЕРЛИН, 18 окт — ПРАЙМ. "Газпром" выполняет контактные обязательства по поставкам газа в Германию, Берлин следит за развитием ситуации, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье приблизился к рекорду

"По нашей актуальной информации, все поставщики выполняют свои обязательства, в том числе и Газпром до настоящего момента, по нашей информации, выполняет обязательства. Разумеется, правительство внимательно наблюдает за ситуацией и ожидает, что так будет и в будущем", — заявил он на брифинге в понедельник.

В свою очередь, представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград сообщила, что уровень заполненности газохранилищ в Германии с последней недели снизилась с 75% до примерно 70%, но безопасность энергоснабжения по-прежнему обеспечена.

"Уровень заполнения хранилищ находится на уровне около 70%, он слегка снизился… Мы исходим из того, что все поставщики будут выполнять обязательства и хранилища будут наполнятся. Мы также исходим из того, что безопасность поставок обеспечена", — заявила она.