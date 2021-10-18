БЕЛОКАМЕНКА (Мурманская область), 18 окт — ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" по долгосрочным контрактам "Новатэка" в 2,5-3 раза дешевле спотовых по ценам на хабе TTF в Европе и азиатскому индексу JKM, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон на брифинге в рамках форума "Расширение сотрудничества в области капитального строительства". Михельсон рассказал об участниках проектного финансирования Арктик СПГ 2

"Долгосрочные контракты являются коммерческой тайной. Но… вот то, что на споте, практически 75% у нас все ушло на рынок АТР, в Европу прочти ничего. Даже 80% где-то ушло на рынки АТР в этом году, на текущую дату. И долгосрочные контракты по сравнению с TTF и JKM в 2,5-3 раза дешевле", — сказал Михельсон, говоря о продажах сжиженного природного газа с "Ямала СПГ".

Он отметил, что долгосрочные контракты обладают гибкостью в вопросе объема продаж. "И естественно, сегодня все наши покупатели забирают все по максимуму… В прошлом году не все выборки были, а в этом по максимуму. Так что вот такая разница в ценах", — подытожил он.

Цены на газ на спотовом рынке Европы по индексу нидерландского хаба TTF для контрактов с поставкой в понедельник оцениваются в примерно 1081 доллар за тысячу кубометров. В Азии индекс JKM, по данным на 15 октября, составлял 36,598 доллара за MMBtu или около 1307 долларов за тысячу кубометров. ЕС "угрожает" перейти на СПГ

Михельсон также отметил, что в этом году поставки с "Ямала СПГ" по Северному морскому пути (СМП) в азиатском направлении достигнут рекорда. "По сравнению с прошлым годом +30%, рейсов по СМП 43", — сказал он. Однако точные сроки завершения навигации в сторону Азии будут зависеть от ледовой обстановки.

В 2020 году с проекта "Ямал СПГ" на рынок Азии было поставлено 34 партии СПГ, из которых 20 были по долгосрочным контрактам, а 14 — по спотовым.

Отмечается, что объем производства сжиженного природного газа на четвертой линии "Ямала СПГ" в 2021 году составит около 200 тысяч тонн. "Новатэк" ожидает роста производства сжиженного природного газа на проекте "Ямал СПГ" в 2021 году до более 19 миллионов тонн, в 2022 году — до более 20 миллионов, сообщил глава компании.