МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что есть большие риски для европейского и украинского рынка газа после запуска "Северного потока 2".

"Мы показываем немецкому регулятору, что сертификация оператора "Северного потока 2" нанесет вред конкуренции на немецком рынке, на европейском рынке, в частности на рынках Словакии, Венгрии, Чехии и Австрии… Мы подчеркиваем, что есть действительно большие риски для безопасности Украины и безопасности региона. Есть негативный экономический эффект на Украину и на весь регион", — заявил Витренко на брифинге в понедельник.