МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что есть большие риски для европейского и украинского рынка газа после запуска "Северного потока 2".
"Мы показываем немецкому регулятору, что сертификация оператора "Северного потока 2" нанесет вред конкуренции на немецком рынке, на европейском рынке, в частности на рынках Словакии, Венгрии, Чехии и Австрии… Мы подчеркиваем, что есть действительно большие риски для безопасности Украины и безопасности региона. Есть негативный экономический эффект на Украину и на весь регион", — заявил Витренко на брифинге в понедельник.
https://1prime.ru/gas/20211018/834983547.html
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