МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток 2", заявил глава компании Юрий Витренко.

"Нафтогаз" как национальная компания… подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока 2" перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей", — заявил Витренко на брифинге в понедельник.

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Витренко сказал, что позиция "Нафтогаза" заключается в том, что "Северный поток 2" не может быть сертифицирован, потому что не обеспечено его "полное соответствие европейскому законодательству", и из-за "неконкурентности действий "Газпрома".

Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.

В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС. Заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока 2" подавала и польская нефтегазовая компания PGNiG. В конце сентября PGNiG сообщала, что получила право участвовать в процедуре сертификации и будет доказывать, что Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

Сертификация будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Весь процесс, согласно требованиям законодательства, может занять несколько месяцев. Германский регулятор получил полный пакет необходимых для сертификации документов в сентябре.