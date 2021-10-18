БЕЛОКАМЕНКА (Мурманская область), 18 окт — ПРАЙМ. Россия к 2030 году способна достичь объема производства сжиженного природного газа на уровне 120 миллионов тонн, но нужно ускорять монетизацию запасов, заявил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Новатэк" оценил стоимость поставок газа с "Ямала СПГ"

Он напомнил, что сегодня производство СПГ в РФ составляет чуть более 30 миллионов тонн, которые обеспечиваются проектами "Ямал СПГ" и "Сахалин-2". Однако руководство страны ставит задачу по повышению этого показателя. Так, президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно говорил, что Россия к 2035 году рассчитывает увеличить производство СПГ до 140 миллионов тонн в год, заняв 20% мирового рынка.

"Вот сырьевая база на Ямале есть. Мы запускаем 20 миллионов тонн, ну 19,8 (миллиона тонн – ред.), "Арктик СПГ 2", и у нас получается где-то 40 миллионов тонн. Еще 12 есть на Сахалине, это получается где-то 52 миллиона тонн. Дальше "Газпром" сказал о том, что он будет делать не 12-13 миллионов тонн на Балтике, а запустят третью линию, это еще где-то 18 миллионов тонн", — сказал Михельсон.

"Наши мощности здесь в Мурманске позволяют в четвертом квартале 2023 года отливать четвертую платформу. Если принять соответствующее решение, как раз вот плюс 26 миллионов тонн можно получить. И мы выходим где-то на 100 миллионов тонн. При этом "Роснефть" говорит, что и на Таймыре не только нефть…. И России реально к 2030 году рассматривать 120 миллионов тонн. Мы должны это сделать", — добавил он. "Новатэк" ведет переговоры с Азией по новым контрактам на СПГ

Михельсон заключил, что, таким образом, "Новатэк" к 2030 году способен обеспечить производство около 66-67 миллионов тонн СПГ, но есть потребность в ресурсной базе. "Без ресурсной базы мы это произвести не можем, у нас не подготовлено (достаточно запасов — ред.) в эти сроки", — сказал он. Однако в целом на Ямале и Гыданском полуострове ресурсной базы хватает, и технические возможности у компании для наращивания производства тоже есть.

Так, вместе с Минтрансом "Новатэк" пришел к выводу, что в порту Сабетта практически без допзатрат можно разместить плюсом мощности не под три, а четыре линии сжижения, которые выпускаются на ЦСКМС (Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, Мурманск). Оценочная стоимость производства одной такой линии на основании гравитационного типа (ОГТ) сейчас примерно 400 миллиардов рублей. Первая (для проекта "Арктик СПГ 2") будет готова к отправке на Гыданский полуостров в августе 2022 года.

Михельсон при этом привел в сравнение объемы производства у тройки лидеров на рынке СПГ — Австралии, Катара и США. "(Они — ред.) практически сравнялись – 77 миллионов в Катаре, примерно на эти же мощности вышла Австралия буквально за 5-6 лет…. Американский производитель это сделал за 3-4 года…. У нас есть запасы газа – надо их монетизировать", — резюмировал он.