БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Цены на "голубое топливо" в Европе ещё долго могут оставаться высокими, заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Запасы газа в ЕС увеличивались хорошими темпами в последние недели, при нормальной зиме, вероятно, их будет достаточно, чтобы спокойно пройти отопительный сезон, считает он.

"Однако еще одна более холодная, чем обычно, зима, в сочетании с низким уровнем производства (электроэнергии — ред.) из возобновляемых источников все еще может создать сложную ситуацию. С учетом этого сохраняется риск повышенных цен на газ в течение длительного периода времени", — добавил эксперт.

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При этом Хансен считается, что "любой дефицит поставок газа может в конечном итоге привести к принудительным остановкам подачи электроэнергии предприятиям с высоким ее потреблением". "При таком сценарии развития событий стоимость газа может взлететь до уровней, которые автоматически убивают спрос", — констатировал эксперт.

Цены на газ в Европе серьёзно выросли в последние месяцы и периодически бьют рекорды. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Шестого октября цена пробила историческую отметку, близкую к 1950 тысячам долларов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов понедельника составляла 1033,9 доллара за тысячу кубометров.