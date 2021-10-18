МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к концу дня снизилась на 5%, до 1067,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне почти 1065 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1123,3 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. С 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.