МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Минэнерго России полагает, что углеводороды будут еще долго занимать существенную часть мирового энергобаланса, в частности доля газа до 2045 года не только сохранится, но и будет расти, поскольку это главное топливо переходного периода от традиционных источников энергии к возобновляемым, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Что касается в целом энергобаланса, газ свое место до 2040-2045 года точно сохранит и (его доля — ред.) будет увеличиваться, потому что лучше транзитного переходного топлива пока никто не придумал с точки зрения энергоёмкости и доступности в части логистики и запасов в мире", — сказал Сорокин в ходе сессии "Российский ТЭК в условиях энергетического перехода" на Российской энергетической неделе.

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"Мы считаем, что даже по самым агрессивным прогнозам, которые мы видели, доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может упасть с 85% текущих до 60-65% в самом агрессивном сценарии, в базовом сценарии — где-то до 70%. То есть это все равно базовая загрузка", — рассказал замминистра.

РЭН проходила 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступало информационным партнером форума.