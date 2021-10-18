КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, Европа "шокирована" нынешними ценами на газ, и утверждает, что РФ якобы использует газ как энергетическое оружие.

Зеленский рассказал о своих надеждах на МВФ

"Уверен, что Европа точно хочет дать ответ и сейчас прислушивается к Украине, которая била тревогу еще до начала отопительного сезона. У нас есть свой газ (на Украине – ред.), и наше общество точно будет обеспечено… Для нас очень важно, чтобы третий энергопакет был применен к "Северному потоку 2"… Я думаю, что Европа в шоке от цены в 2 тысячи долларов. Я думаю, они были готовы к цене в 500-600 долларов, но не 2 тысячи. Даже для европейцев это очень дорого, нужно реагировать. "Северный поток 2" — это современное сильное оружие – энергетическое оружие. Последствия этого оружия мы еще не знаем. Мы зиму еще не прошли и Европа не прошла. Увидим, что будет весной", — заявил Зеленский телеканалу ICTV.

Глава государства отметил, что сейчас для Украины важно думать, как страна будет проходить отопительный период в следующем году, а также после завершения действия контракта на транзит из РФ в ЕС.

"Мы должны быть на шаг впереди… Мы не понимаем, что будет в следующем году. Следующая зима обязательно придет, и нужно будет реагировать. Когда закончится у нас контракт на транзит в 2024 году, это также очень серьезный вопрос, на который нужно было искать ответы еще десять лет назад. Мы не искали. Поэтому трансформацию энергетической безопасности Украины мы точно будем готовить и точно в ближайшее время покажем ее людям", — добавил Зеленский.

"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Киев считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Украины и Европы.