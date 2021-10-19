МОСКВА, 19 окт —ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов вторника ненадолго опускалась ниже 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превышала 1070 долларов за тысячу кубометров, а затем снизилась до 1027,9 доллара, после чего вновь превысила отметку в 1050 долларов. Цена на 9.35 мск составляет 1061,5 доллара за тысячу кубометров, что на 5,8% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне чуть выше 1065 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1126,6 доллара.