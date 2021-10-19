Премьер Польши Моравецкий: ЕС стоит у порога "огромного" энергетического кризиса
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз стоит у порога энергетического кризиса, который может произойти в течение ближайших нескольких недель, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса", — сказал Моравецкий, на пленарной сессии Европарламента, который проводит дебаты на тему верховенства права в Польше.
По его словам, "быстро растущие цены, спровоцированные, в частности, преднамеренными действиями российских фирм, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором – ограничивать производство или перекладывать расходы на потребителей".
В Кремле на обвинения в адрес России в высоких ценах на газ всегда напоминают о том, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии: они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
Ранее президент России Владимир Путин назвал "полной чушью" и "бредом" заявления об использовании Россией газа как оружия. В России не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.
Моравецкий предупредил, что "сила кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может довести до нищеты в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе. Нужно считаться и с эффектом домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения".
Напомним, что цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября.
Как говорят аналитики, рост цен на фьючерсы на газ в ЕС связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://1prime.ru/gas/20211019/834990860.html