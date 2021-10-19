КИШИНЕВ, 19 окт — ПРАЙМ. Вице-премьеры Молдавии 21 октября отправится в Москву и в Киев, чтобы обсудить вопросы поставок газа, заявила в ходе брифинга глава кабмина республики Наталья Гаврилица. Молдавия надеется на скорое решение вопроса о поставках газа из России

Вице-премьер Владислав Кульминский посетит Москву и проведет встречи с представителями администрации президента РФ, а вице-премьер, глава МИД Николай Попеску отправится в Киев, уточнила она.

Глава кабмина также отметила, что власти Молдавии продолжают переговоры с европейскими партнерами, в частности с Польшей, где сейчас с визитом находится вице-премьер Андрей Спыну.

"Мы ведем переговоры с европейскими партнерами, обсуждаем финансовую поддержку бюджета Молдавии в условиях энергетического кризиса", — сказала Гаврилица.

Срок действия прежнего договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Сейчас в Молдавии введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Однако кабмин республики надеется до конца октября подписать новый контракт с "Газпромом".