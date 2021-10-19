КИШИНЕВ, 19 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге во вторник выразила уверенность, что до 1 ноября Кишинев заключит контракт на поставку газа с компанией "Газпром" или другим поставщиком.

"У Молдавии будет газ, вопрос лишь в том, по какой цене, мы провели переговоры с администрацией президента России, у нас были переговоры на высшем уровне, переговоры с "Газпромом" продолжаются. Я уверена, что до 1 ноября у нас будет контракт или с "Газпромом", или с другими поставщиками", — заявила Гаврилица.

При этом она предупредила, что прогнозируемый рост закупочной цены неизбежно скажется на увеличении тарифа на газ для рядовых потребителей.

Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, а цены на газ формировались в зависимости от цены нефти на мировых рынках.

Срок действия прежнего договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Сейчас в Молдавии введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Однако кабмин республики надеется до конца октября подписать новый контракт с "Газпромом".