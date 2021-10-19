2021-10-19T16:45:41+03:00

2021-10-19T16:45:41+03:00

2021-10-19T16:45:41+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20211019/834994801.html

Постпред при ЕС: Россия не имеет прямого отношения к энергокризису

Газ

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭНЕРГОКРИЗИСУ В ЕС — ПОСТПРЕД ПРИ ЕС ПРАЙМ, 19.10.2021

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60