Постпред при ЕС: Россия не имеет прямого отношения к энергокризису
РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭНЕРГОКРИЗИСУ В ЕС — ПОСТПРЕД ПРИ ЕС
https://1prime.ru/gas/20211019/834994801.html
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РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭНЕРГОКРИЗИСУ В ЕС — ПОСТПРЕД ПРИ ЕС
https://1prime.ru/gas/20211019/834994801.html
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