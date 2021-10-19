КИЕВ, 19 окт — ПРАЙМ. Киев в этом отопительном сезоне будет вынужден покупать газ в ЕС по текущим ценам, сложившимся на европейских биржах, заявил РИА Новости украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Дипломат подтвердил готовность Москвы поставлять больше газа в Европу

Сейчас биржевая цена "голубого топлива" составляет более тысячи долларов за тысячу кубометров, подчеркнул он.

"В этом году запасы газа средние, поэтому тоже будет импорт… По цене близкой к биржевым котировкам стран ЕС, той, которая формируется на биржах и виртуальных торговых пунктах сопредельных стран", — сказал Марунич.

По его мнению, Украина продолжит покупать газ в Словакии и Польше, а также, возможно, организует физический реверс из Венгрии. При этом Киев не будет покупать более дешевый газ у России, руководствуясь политическими принципами, считает эксперт.

Дмитрий Марунич добавил, что цены для населения Украины расти не будут и останутся в рамках годового тарифа, поскольку государство скомпенсирует высокую стоимость газа. "Никто не имеет право нарушать постановление кабинета министров Украины. А вся разница ляжет на "Нафтогаз", будут ухудшаться его финансовые показатели", — объяснил он.