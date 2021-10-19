Экономист Марунич считает, что Украине придется покупать газ в Европе по текущим биржевым ценам
КИЕВ, 19 окт — ПРАЙМ. Киев в этом отопительном сезоне будет вынужден покупать газ в ЕС по текущим ценам, сложившимся на европейских биржах, заявил РИА Новости украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Сейчас биржевая цена "голубого топлива" составляет более тысячи долларов за тысячу кубометров, подчеркнул он.
"В этом году запасы газа средние, поэтому тоже будет импорт… По цене близкой к биржевым котировкам стран ЕС, той, которая формируется на биржах и виртуальных торговых пунктах сопредельных стран", — сказал Марунич.
По его мнению, Украина продолжит покупать газ в Словакии и Польше, а также, возможно, организует физический реверс из Венгрии. При этом Киев не будет покупать более дешевый газ у России, руководствуясь политическими принципами, считает эксперт.
Дмитрий Марунич добавил, что цены для населения Украины расти не будут и останутся в рамках годового тарифа, поскольку государство скомпенсирует высокую стоимость газа. "Никто не имеет право нарушать постановление кабинета министров Украины. А вся разница ляжет на "Нафтогаз", будут ухудшаться его финансовые показатели", — объяснил он.
https://1prime.ru/gas/20211019/834995483.html