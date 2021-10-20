ВАРШАВА, 20 окт — ПРАЙМ. Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка требует от Европейской комиссии начать разбирательство в отношении "Газпрома", обвиняя его в нехватке газа, с которым столкнулась Европа. Цена фьючерсов на газ в Европе растёт на 5,6%

Как передает польское агентство РАР, Куртыка написал письмо вице-председателю Европейской комиссии Маргрет Вестагер, в котором указал, что "масштаб скачка цен беспрецедентен, достигнув более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении, что намного больше, чем рост цен на нефть во время нефтяных кризисов 70-х годов XX века".

Он заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Комиссии.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.

По словам польского министра, проблема с высокими ценами на энергоносители "связана среди прочего с более низким, чем ожидалось, объемом газа, поставляемого из России". Он заявил, что "в последние месяцы можно было наблюдать различные действия "Газпрома", которые отличались от того, что происходило в предыдущие годы", и что якобы российская компания "не делает резервирования дополнительных пропускных пунктов Ямальского газопровода и газопровода, проходящего через Украину". На Украине предупредили об энергетической катастрофе

В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа.

В октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).

"Ограничения на транзит газа значительны и в настоящее время достигают более 60%, а с ноября даже 90% на ямальском газопроводе и 55% в украинской системе. В октябре было выкуплено только около 30% доступной пропускной способности на польском участке Ямальского газопровода. Кроме того, эти резервации не являются долгосрочными, а ежемесячными", — заявил польский министр.

По его словам, проблемой является нынешний исторически низкий уровень заполнения европейских газовых хранилищ (около 75%). По его данным, ситуация различна в отдельных государствах-членах ЕС, при этом хранилища, принадлежащие "Газпрому", заполнены на уровне около 26%. Как заявил Куртыка, "Газпром" "сохраняет продажи газа на низком уровне, выполняя только долгосрочные контракты, несмотря на спрос на газ в Европе". Сопредседатель ″зеленых″ ФРГ обвинила Россию в росте цен на газ

По словам польского министра, инфраструктура передачи газа через Польшу и Украину достаточна для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на газ в Европе, и для этого не нужен газопровод Nord Stream 2. "Когда газопровод "Северный поток 2" будет запущен, это станет еще одним инструментом для достижения политических и коммерческих целей. Поэтому единственный способ смягчить риски "Северного потока 2" для безопасности поставок и внутреннего рынка газа — это отказаться от этого проекта и не допустить его запуска", – написал он.

Ранее источник в МИД РФ в комментарии РИА Новости называл нонсенсом заявления о том, что Россия ради "Северного потока 2" якобы влияет на цены на газ. Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что проект — коммерческий, выгоден РФ и Европе.

В своем письме Куртыка обратился к замглавы ЕК с просьбой о проведении разбирательства в отношении "Газпрома" на основании статьи 102 договора о функционировании Европейского союза, в котором говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением.

"Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.