БРЮССЕЛЬ, 20 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия видит риски закрытая предприятий в Евросоюзе из-за роста цен на энергию, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента. Польша обвинила "Газпром" в нехватке газа в Европе

Цены на газ цикличны, они устанавливаются глобальным рынком. Одна из причин нынешнего скачка — восстановление мировой экономики. Однако стоимость "голубого топлива" толкает вверх и цены на электричество в Евросоюзе, отметила глава ЕК.

"Мы видим, что из-за скачка цен многим семьям сложно сводить концы с концами, а также мы видим компании, которые рискуют закрыться", — сказала она.

Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, и важно расширять число его поставщиков, заявила глава ЕК.

По наблюдению ЕК, Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на "голубое топливо", который подстегнул и рост стоимости электроэнергии, и это давит на экономику союза.

"Газпром" выполнял долгосрочные контракты с нами, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал это в предыдущие годы. Европа сейчас слишком зависит от газа, и она слишком зависит от его импорта", — считает фон дер Ляйен. По её словам, одно из решений сложившейся проблемы — "диверсификация поставщиков газа".

При этом важно ускорить переход к более чистой энергетической системе, однако необходимо сохранить газ в качестве "переходного топлива", добавила фон дер Ляйен.