БРЮССЕЛЬ, 21 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Россия может в ближайшие недели исполнять контрактные обязательства на поставку газа в Евросоюз без дополнительных объемов прокачки топлива через Украину, заявил РИА Новости старший директор направления европейской электроэнергетики, газа и нефти IHS Markit Алан Дэвис (Alun Davies). Путин: Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе

"Самый последний сигнал, полученный от результатов недавних ежемесячных аукционов по (бронированию мощностей — ред.) трубопроводов на ноябрь в Польше и на Украине, свидетельствует о том, что Россия в состоянии выполнить существующие контрактные обязательства, не поставляя дополнительный газ по этим маршрутам в ближайшие недели", — сказал он.

Главный поставщик газа в Евросоюз — Россия. При этом ЕС импортирует 90% потребляемого ею "голубого топлива".

Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на экономику союза. Однако Еврокомиссия не связывает это с поставками из России. Цены на газ цикличны, они устанавливаются глобальным рынком. Одна из причин нынешнего скачка — восстановление мировой экономики, отмечала ЕК.

Еврокомиссия добавляла, что "Газпром" выполняет долгосрочные контракты с покупателями в Евросоюзе, однако он не ответил на более высокий спрос в регионе, как он делал в предыдущие годы. Новак дал прогноз по ситуации на европейском газовом рынке

При этом в октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров). В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 138,3%), Германию (на 33,2%), Италию (на 14,2%), Румынию (на 305,6%), Сербию (на 125,2%), Польшу (на 11,2%), Болгарию (на 52,5%), Грецию (на 10,8%), Финляндию (на 17,5%). Президент РФ Владимир Путин 13 октября заявил, что РФ увеличила, а не сокращала поставки газа в Европу, тогда как другие поставщики снизили их на 14 миллиардов кубометров, из них половина приходится на США.

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил на текущей неделе, что на месячном аукционе на ноябрь 2021 года вновь не были забронированы дополнительные мощности для транзита газа по территории Украины из РФ в ЕС. Если "Газпром" и в дальнейшем не будет бронировать дополнительные мощности, и продолжит недоиспользовать уже забронированные мощности ГТС Украины, то объем недопоставленного газа в ЕС составит более 5 миллиардов кубометров до конца отопительного сезона 2021-2022 годов и почти 2,3 миллиарда кубов до конца 2021 календарного года, написал Макогон в своем Facebook.

"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока-2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.