Цена фьючерсов на газ в Европе растет на 1%, превышает $1130 за тысячу кубометров
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов четверга растёт на 1%, превышая 1130 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1127,5 доллара за тысячу кубометров, а в 9.45 мск выросла до 1132,8 доллара, что на 1% выше расчетной цены среды.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне почти 1119,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1120,9 доллара.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://1prime.ru/gas/20211021/835005685.html