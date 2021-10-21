МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" под контролем российского "Газпрома" усложнит использование и дальнейшее функционирование украинской газотранспортной системы в ее нынешней конфигурации. С таким заявлением выступила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова. В нерабочие дни в детсадах будут дежурные группы, а в школах - каникулы

"Запуск "Северного потока-2" под контролем "Газпрома" также негативно повлияет на нашу способность использовать и поддерживать функционирование украинской газотранспортной системы в ее нынешней конфигурации. Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами-членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу", — цитирует пресс-служба ее слова.

"Оператор ГТС Украины" при этом настаивает: оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, что он будет полностью отделен и независим от компании "Газпром". Этого, по ее мнению, требует законодательство Евросоюза.

Напомним, что ранее НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" направили свои заявки в немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG.