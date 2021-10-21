PGNiG представила негативную позицию в рамках сертификации оператора "Северного потока-2"
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Нефтегазовая компания Польши PGNiG презентовала негативную позицию в рамках процедуры сертификации оператора российского газопровода "Северный поток — 2", говорится в сообщении компании.
"PGNiG SA и ее дочерняя компания PGNiG Supply & Trading (PST) подали в Федеральное министерство экономики и энергетики Германии свою позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северный поток 2". Она заключается в том, что сертификация Nord Stream 2 AG по модели ITO (независимый оператор передачи) негативно влияет на безопасность поставок энергии в Европейский союз и его государства-члены, включая Польшу", —отмечает компания.
Обе компании в своей позиции указали обстоятельства, подтверждающие, что сертификация "Северного потока — 2" по модели ITO увеличивает угрозы безопасности поставок газа в страны Евросоюза.
"Вопреки заявлению Nord Stream 2 AG, ее трубопровод не создает дополнительных маршрутов поставок в Европу, а предназначен для обхода традиционных маршрутов поставок с восточного направления через Польшу и Украину", — поясняют в PGNiG.
Помимо этого в официальной позиции отмечается, что Nord Stream 2 AG находится под контролем доминирующего поставщика, это оказывает значительное влияние на безопасность энергопоставок в ЕС.
"Предположения о том, что дополнительные поставки газа возможны только по "Северному потоку 2", являются проявлением давления на процедуру сертификации и доказывают, что проект направлен на обход традиционных маршрутов транзита. Поскольку у существующих трубопроводов есть свободные мощности, нет необходимости в "Северном потоке 2" для увеличения поставок газа в ЕС", — цитирует компания председателя правления PGNiG Павла Маевского.
Топ-менеджер напомнил: одним из этапов процедуры сертификации является оценка влияния на безопасность энергоснабжения в ЕС.
"Эту оценку проводит BMWi (Федеральное министерство экономики и энергетики Германии), которое обязано представить свое заключение до 8 декабря 2021 года", — подытожил он.
https://1prime.ru/gas/20211021/835007975.html