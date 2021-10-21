ВЕНА, 21 окт — ПРАЙМ. Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк в четверг выступила за скорейший запуск газопровода "Северный поток — 2". В Польше вновь обвинили Россию в росте цен на энергоносители

В Вене состоялось заседание смешанной российско-австрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, Шрамбек является ее сопредседателем со стороны Австрии, с российской стороны комиссию возглавляет министр юстиции Константин Чуйченко.

Шрамбек отметила, что с российским коллегой в различных аспектах обсудила исторически хорошее сотрудничество России и Австрии в сфере поставок газа и энергетики, ответив долгую традицию партнерства с "Газпромом" на протяжении более 50 лет.

"Австрия всегда занимала позицию и будет ее занимать в будущем, что газовые трубопроводы, например, "Северный поток — 2" — это важный шаг, строительство которого сейчас завершено. И мы едины во мнении, что он теперь очень быстро должен быть запущен", — сказала министр на пресс-конференции по итогам заседания комиссии.

Она также отметила, что Россия является важным экономическим партнером Австрии, двусторонним отношения Москвы и Вены нужно продолжать развиваться.

Шрамбек подчеркнула, что у Австрии и России традиционно прочные отношения. PGNiG представила негативную позицию по сертификации "Северного потока-2"

"Об этом свидетельствуют и очень тесные экономические связи. Россия является важным экономическим партнером Австрии. Для наших предприятий очень большое значение имеет дальнейшее развитие этих отношений. У 650 австрийских предприятий есть филиалы в России, и 1200 австрийских компаний активно сотрудничают с Россией. Экономическое сотрудничество наших стран имеет очень большое значение, поэтому я рада, что мы можем таким образом внести важный вклад в дальнейшее развитие наших отношений", — сказала Шрамбек на пресс-конференции после заседания комиссии.

По ее словам, пандемия коронавируса сказалась на товарообороте между странами, но сейчас ситуация улучшается.

"Нам пора развиваться дальше. Этот экономический диалог является запуском нового сотрудничества… Наша цель — продвижение конкретных проектов. Подписание соглашения с "Металлоинвестом" играет важную роль в области машиностроения и металлургии, производства железа и стали на основе экологических методов производства", — подчеркнула министр.