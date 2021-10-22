ТОКИО, 22 окт — ПРАЙМ, Ксения Нака. Россия никогда не использовала поставки газа в Европу в политических целях, а заявления о том, что цены в Европе выросли из-за сокращения поставок "Газпрома" – это ложь, заявил РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли, участвовавший в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена СССР, а затем работавший на проекте "Сахалин-1". В Минэнерго рассказали о запасах угля России

"Я всю жизнь работал в отрасли природного газа и нефти, еще со времен Советского Союза, участвовал в строительстве газопровода из Западной Сибири в Западную Германию. По этому трубопроводу из Западной Сибири – СССР, затем России в Европу уже более 50 лет поставляется природный газ. Правда заключается в том, что этот газопровод ни разу не использовался в политических целях. Сейчас все говорят, что Россия в политических целях использует газопровод. Я должен сказать, что до сих пор этого не было ни одного раза. Даже когда распался Советский Союз, из Западной Сибири в Европу продолжал идти газ по этому трубопроводу. Природный газ шел, не останавливаясь ни разу", — сказал эксперт.

Он напомнил, что во время политических катаклизмов это не такой уж и частый случай, приведя в пример "арабскую весну", во время которой поставки газа по трубопроводу по дну Средиземного моря из Северной Африки в Европу были остановлены. Европейские страны стали испытывать трудности и "тогда Россия, "Газпром" увеличил поставку газа из Западной Сибири и помог Европе".

"Россия, Советский Союз для Европы – это очень надежный и стабильный источник поставок природного газа. Я все время это говорю. Потому что это факт. И тут дело не в том, люблю ли я Россию или не люблю. Я говорю об этом исключительно с точки зрения бизнеса, с позиций своего опыта, так как я всю жизнь этим занимался: Советскому Союзу, России можно доверять. Советский Союз, Россия ни единого раза не использовали газопровод в политических целях. Я говорю это не из-за какой-то политической подоплеки. Я говорю о фактах, которые основаны на бизнесе. Люди, которые работали с Россией, придерживаются такой же точки зрения. Россия – это чрезвычайно заслуживающий доверия поставщик природного газа", — подчеркнул Сугиура. На Украине хотят создать газовый хаб на территории страны

Он решительно опровергает и мнение, что "Газпром" сократил поставки газа, чтобы получать сверхприбыль от взлетевших цен. "Да, есть такая точка зрения. Но она не соответствует действительности. "Газпром" не сокращал поставок. По сравнению с 1 сентября прошлого года поставки газа на 1 сентября этого года возросли на 15%. Это статистика, это цифры", — сказал ученый.

По мнению Сугиуры, скачок цен на газ произошел по самой тривиальной причине – несоответствия спроса и предложения. Предложение не успевает за спросом, который стремительно вырос за счет восстановления экономики в мире после остановки или замедления экономической деятельности в 2020 году из-за пандемии.

Одной из причин отставания предложения от спроса эксперт считает сокращение добычи нефти в самой Европе, прежде всего, в Нидерландах, из-за старения месторождений.

"Еще одна причина – до сих пор в Европу в больших объемах поставлялся сжиженный природный газ из Америки. А теперь из-за восстановления экономики в странах Азии там поднялась цена на газ. И СПГ из США вместо того, чтобы идти в Европу, стал направляться в Азию – в Южную Корею, Японию, Китай. Соответственно, поставки в Европу сократились. В результате в Европу стало меньше поступать СПГ из Америки, и собственная добыча тоже сократилась. Но "Газпром" поставки не сокращал! Сократила поставки СПГ в Европу Америка, и сократилась добыча в самой Европе", — считает Сугиура.

Неверным, по его мнению, является и утверждение о сверхприбылях "Газпрома", которые он извлекает из высокой цены на газ. В ФРГ заявили, что данных о причастности России к росту цен на газ нет

"Когда мы говорим о росте цен на газ в Европе, речь идет о спотовой цене — это цена за газ на месяц вперед. По ней сделки заключаются каждый день, и хоть это и цена на месяц вперед, она отражает рыночные цены на сегодняшний день. Так, 6 октября она выросла до 1900 долларов за 1 тысячу кубометров, а потом она упала до 1000 долларов. А "Газпром" импортирует природный газ по долгосрочным контрактам на 20, 30 лет, когда цена на газ привязана к цене на нефть. Цена в них определяется в зависимости от цены нефти с так называемым временным лагом — задержкой в полгода. Поэтому цена газа, который сейчас "Газпром" поставляет в Европу – не больше 300 долларов за 1 тысячу кубометров газа, то есть треть от рыночной цены. Это очень дешево. Потому что полгода назад нефть была очень дешевой. То есть цены, по которым "Газпром" сейчас продает газ, отражают цену на нефть полугодовой давности. А цены, по которым он будет поставлять газ в Европу через полгода, привязаны к нынешней цене на нефть", — пояснил эксперт.

Таким образом, сверхприбыли получает не "Газпром", а те его европейские партнеры, которые заключили с ним долгосрочные контракты. "Европейские партнеры "Газпрома", покупающие у него газ по долгосрочным контрактам, получают прибыль. Они покупают по 300 долларов, а если продадут его потребителям за 1000 долларов – то это гигантская прибыль", — сказал ученый.

Он пояснил, что "Газпром" тоже выигрывает от высоких цен на газ, так как они почти в два раза больше прогнозов компании на этот год.

"Но если бы он продавал на рынке по спотовым ценам, то заработал бы еще больше", — подчеркнул Тосихиро Сугиура.