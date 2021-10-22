Цена фьючерсов на газ в Европе на открытии составляет примерно $1050 за тысячу кубометров
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в пятницу находится на уровне примерно 1050 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1048,3 доллара за тысячу кубометров, в течение получаса торгов практически не менялась, на 9.39 мск находилась на уровне почти 1050 долларов, ниже расчётной цены четверга на 1%.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчётной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне 1053 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1060 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://1prime.ru/gas/20211022/835012555.html