МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что будет просить парламент страны ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за дефицита газа.

Российский экспортер газа "Газпром" 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку голубого топлива на месяц. При этом цена на топливо выросла до $790 за 1000 кубометров.

Компания "Молдовагаз" 6 октября заявила, что потребление газа в стране временно превышает поставки топлива из РФ, что также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В Молдавии введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению ЧП.

Руководство страны хочет начать переговоры о закупке газа в Румынии и на Украине.

"Мы созовем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, она примет решение попросить парламент ввести чрезвычайное положение. Сразу после этого состоится заседание парламента, где правительство обратится к парламенту, я лично отправлюсь в парламент, чтобы попросить о введении режима ЧП", — отметила премьер-министр.

Она считает, что это техническое решение. Оно позволит до конца сегодняшнего дня закупить дополнительный объем газа из альтернативных источников. Гаврилица подчеркнула: дефицит газа не дает поддерживать необходимое давление в газопроводе, поэтому власти решили докупить недостающий объем газа.

В свою очередь вице-спикер парламента Михай Попшой на брифинге заверил: депутаты готовы сегодня же собраться на заседание и поддержать предложение правительства.