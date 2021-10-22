БЕРЛИН, 22 окт — ПРАЙМ. Сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" ФРГ Анналена Бербок заявила, что газопровод "Северный поток — 2" противоречит европейским интересам, а его строительство является ошибкой. В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за дефицита газа

"Требования европейского законодательства должны быть соблюдены и в отношении этого энергетического проекта. А они предусматривают, что "Газпром" не может одновременно владеть и управлять трубопроводом, т. е. транспортировать по нему газ. Но в настоящее время так и есть. И это только одна из причин, почему я считаю этот трубопровод ошибкой, как вы знаете. Он противоречит европейским интересам", — заявила она в интервью изданию Spiegel.

Лидер "зеленых" выразила мнение, что Россия "решила не заполнять газохранилища" в Европе. Она отметила, что это ставит Европу уязвимое для шантажа положение и показывает, что безопасность и внешняя политика — не только вопросы, связанные с оборонной и военной сферами.

В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ не раз подчеркивали, что западные политики совершили ошибку при переходе на альтернативные источники энергии, они рассчитывали на ветрогенерацию, а несколько месяцев стояла безветренная погода. Президент России Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления о якобы использовании Россией газа как инструмента давления. В Москве не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа. Японский эксперт рассказал, почему растут цены на газ

Бербок, которая уже неоднократно высказывалась против "Северного потока — 2", ранее уже обвиняла правительство России в стремлении быстрее получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку — 2" путем "политического давления".

Россия неоднократно призывала прекратить политизацию "Северного потока — 2", так как это коммерческий проект, который принесет выгоду как России, так и Евросоюзу. В ФРГ также заявляли, что проект является исключительно коммерческим и выступали за завершение его строительства, а также против односторонних санкций США.