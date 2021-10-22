КИЕВ, 22 окт — ПРАЙМ. Частные школы, детские сады и больницы на Украине в этом отопительном сезоне будут покупать газ по рыночной цене, которая повысилась до 40 гривен за кубический метр (1,5 доллара за кубометр), так как подписанный меморандум о получении газа по льготным ценам предусматривает только на бюджетные организации. В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за дефицита газа

В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение.

Премьер напомнил, что государственные школы, больницы, детские сады получают газ по цене, которая согласована в меморандуме, а именно по 13,6 гривен (около 0,5 доллара за кубометр) без НДС и доставки.

"Все государственные учреждения будут иметь эту цену. Если это частный бизнес, частные заведения, то это будет рыночная цена", — сказал Шмыгаль в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу.