БРЮССЕЛЬ, 22 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз изучит возможность формирования стратегических запасов газа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита глав государств ЕС. "Газпром" заявил об увеличении поставок газа в Италию

"Мы договорились изучить, как создать стратегические запасы газа, а также изучить возможность совместных закупок", — сказала она.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что орган ЕС будет работать над дополнительными шагами, чтобы повысить независимость Евросоюза в энергетической сфере.

"Для более отдаленной перспективы мы будем работать над дополнительными шагами, чтобы повысить устойчивость и независимость", — сказала она о мерах в области энергетики.

Евросоюз столкнулся со скачком цен на газ, который привёл к росту стоимости электроэнергии, что давит на потребителей и экономику союза. Из-за этого многим семьям в Евросоюзе стало сложно сводить концы с концами, кроме того, существуют компании, которые могут закрыться из-за этого, заявила ранее глава Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что Евросоюзу нужно больше возобновляемой и чистой энергии в будущем, вместе с тем необходимо продолжать использовать АЭС как стабильные источники энергии. Японский эксперт рассказал, почему растут цены на газ

«Очевидно, что нам нужно больше возобновляемой и чистой энергии… Вместе с этим, нам нужен стабильный источник — это атомная энергия, и во время переходного периода, конечно, нам нужен природный газ», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Вместе с тем Еврокомиссия к середине ноября представит подробный глубокий анализ функционирования энергетического рынка Евросоюза, министры энергетики стран ЕС также обсудят эту тему, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Вчера мы, во-первых, говорили о росте цен на энергоносители. Причины этого роста многочисленны, помимо прочего, это связано с глобальной ситуацией, ростом экономики после пандемии, ростом спроса в Азии. Еврокомиссия сделала доклад, который мы считаем хорошей основой для дальнейшей работы", — заявила Меркель по итогам саммита лидеров ЕС.

По ее словам, у Евросоюза есть набор мер, которые могут быть применены для реагирования на дальнейший рост цен, "когда это будет необходимо". "Будут углубленные дискуссии между министрами энергетики, Еврокомиссия к середине ноября представит углубленный анализ работы этого рынка", — отметила она.

Меркель призвала разделять темы роста цен на энергоносители и перехода Евросоюза к климатически нейтральной экономике, динамка цен не должна мешать трансформации энергоснабжения ЕС.

"Я четко заявила, что мы должны различать это временное повышение цен с вопросами изменения климата. Потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе переформатирование нашего энергоснабжения должно идти в направлении климатического нейтралитета, и этому не должно мешать временное повышение цен", — заявила Меркель по итогам саммита лидеров ЕС.