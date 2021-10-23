Эксперт по энергобезопасности Гривач: Германия попала в газовую ловушку из-за Евросоюза
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Специалист по вопросам энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью изданию "ПолитРоссия" заявил, что Германия не может оперативно запустить российский проект "Северный поток — 2" из-за ловушки, в которую страну загнали власти Евросоюза.
Эксперт считает, что Германия намерена как можно скорее запустить подачу голубого топлива по первой трубе газопровода, он, чтобы это сделать, берлину придется справиться с ограничениями, которые были созданы правительством стран региона.
"Думаю, они ищут варианты, как выбраться из ловушки, в которую сами позволили себя загнать партерам по ЕС, приняв абсурдную и подленькую поправку к директиве", — пояснил собеседник издания.
Гривач, помимо этого, подчеркнул: Берлину не удастся быстро ввести "Северный поток — 2" в эксплуатацию. Еще одна помеха — затянувшийся транзит власти в Германии.
Специалист также указал на сложные переговоры по формированию правящей коалиции после выборов в Германии. В сложившейся ситуации пострадавшей стороной окажутся в первую очередь обычные граждане, европейские потребители газа.
https://1prime.ru/gas/20211023/835020206.html