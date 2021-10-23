МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Специалист по вопросам энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью изданию "ПолитРоссия" заявил, что Германия не может оперативно запустить российский проект "Северный поток — 2" из-за ловушки, в которую страну загнали власти Евросоюза. Раскрыто возможное новое название компании Facebook

Эксперт считает, что Германия намерена как можно скорее запустить подачу голубого топлива по первой трубе газопровода, он, чтобы это сделать, берлину придется справиться с ограничениями, которые были созданы правительством стран региона.

"Думаю, они ищут варианты, как выбраться из ловушки, в которую сами позволили себя загнать партерам по ЕС, приняв абсурдную и подленькую поправку к директиве", — пояснил собеседник издания.

Гривач, помимо этого, подчеркнул: Берлину не удастся быстро ввести "Северный поток — 2" в эксплуатацию. Еще одна помеха — затянувшийся транзит власти в Германии.

Специалист также указал на сложные переговоры по формированию правящей коалиции после выборов в Германии. В сложившейся ситуации пострадавшей стороной окажутся в первую очередь обычные граждане, европейские потребители газа.