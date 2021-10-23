МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Британский экономист и специалист по Украине Тимоти Эш предрекает России поражение из-за газопровода "Северного потока — 2".

Как пишет портал NV.ua, экономист видит угрозу от чрезмерных поставок газа в Европу: они приведут к обвалу цен, в результате чего Россия якобы останется в проигрыше.

Эш считает, что газопровод получит сертификацию уже в ближайшие месяцы.

Экономист особо отметил, что газ к5ак один из видов топлива крайне необходим странам Европы. Поэтому власти этих государств не дадут населению замерзнуть и не допустят чрезмерного роста цен для потребителей.

Но чрезмерные поставки в итоге обрушат стоимость газа.

"Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость", — подытожил Эш.