Экономист Эш предрекает отвал цен на газ из-за чрезмерных поставок в Европу
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Британский экономист и специалист по Украине Тимоти Эш предрекает России поражение из-за газопровода "Северного потока — 2".
Как пишет портал NV.ua, экономист видит угрозу от чрезмерных поставок газа в Европу: они приведут к обвалу цен, в результате чего Россия якобы останется в проигрыше.
Эш считает, что газопровод получит сертификацию уже в ближайшие месяцы.
Экономист особо отметил, что газ к5ак один из видов топлива крайне необходим странам Европы. Поэтому власти этих государств не дадут населению замерзнуть и не допустят чрезмерного роста цен для потребителей.
Но чрезмерные поставки в итоге обрушат стоимость газа.
"Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проигрывает. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей, и Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость", — подытожил Эш.
https://1prime.ru/gas/20211023/835020760.html