КИШИНЕВ, 23 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну по возвращению из Москвы заявил, что "Газпром" предлагает республике покупать газ на невыгодных условиях, дороже, чем для других стран региона. Германии указали на газовую ловушку Евросоюза

Накануне источник, близкий к переговорам по новому газовому соглашению, заявил журналистам, что РФ предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 миллионов долларов, но Кишинев настаивал на снижении цены в 2 раза ниже рыночной.

"Предложение, которое сейчас выдвигает "Газпром", невыгодно нашим гражданам. Цена предложения, которая включает финансовые и нефинансовые условия, в том числе выплату в сжатые сроки исторического долга, выше, чем предложения на международных газовых рынках. Молдавия не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе", — написал Спыну в Facbook, подводя итоги двухдневных переговоров с российской стороной.

Он заявил, что Кишинев хочет провести новый раунд переговоров с "Газпромом", но при этом продолжит искать альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну газом и диверсифицировать источники поставок.

Спыну также заявил, что российская сторона заверила в поставках дополнительных объемов газа за октябрь.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в октябре республика получила всего 67% необходимого объема газа, что привело к значительному падению давления в газопроводе. Тимошенко: поставки "европейского" газа на Украину - "большой обман"

"В ходе переговоров российская сторона заверила нас, что "Газпром" незамедлительно поставит дополнительные объемы за октябрь +5 млн куб м газа в сутки. Надеемся, что эти объемы поступят в Молдавию в ближайшее время", — написал Спыну в Facbook.

Он выразил надежду, что страна скоро преодолеет тяжелый период газового кризиса.

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

"Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении нового трехлетнего контракта на поставку природного газа еще прошлым летом, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.