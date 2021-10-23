В Молдавии заявили, что "Газпром" предлагает ей газ дороже, чем остальным странам региона
КИШИНЕВ, 23 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну по возвращению из Москвы заявил, что "Газпром" предлагает республике покупать газ на невыгодных условиях, дороже, чем для других стран региона.
Накануне источник, близкий к переговорам по новому газовому соглашению, заявил журналистам, что РФ предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 миллионов долларов, но Кишинев настаивал на снижении цены в 2 раза ниже рыночной.
"Предложение, которое сейчас выдвигает "Газпром", невыгодно нашим гражданам. Цена предложения, которая включает финансовые и нефинансовые условия, в том числе выплату в сжатые сроки исторического долга, выше, чем предложения на международных газовых рынках. Молдавия не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе", — написал Спыну в Facbook, подводя итоги двухдневных переговоров с российской стороной.
Он заявил, что Кишинев хочет провести новый раунд переговоров с "Газпромом", но при этом продолжит искать альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну газом и диверсифицировать источники поставок.
Спыну также заявил, что российская сторона заверила в поставках дополнительных объемов газа за октябрь.
Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в октябре республика получила всего 67% необходимого объема газа, что привело к значительному падению давления в газопроводе.
"В ходе переговоров российская сторона заверила нас, что "Газпром" незамедлительно поставит дополнительные объемы за октябрь +5 млн куб м газа в сутки. Надеемся, что эти объемы поступят в Молдавию в ближайшее время", — написал Спыну в Facbook.
Он выразил надежду, что страна скоро преодолеет тяжелый период газового кризиса.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
"Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении нового трехлетнего контракта на поставку природного газа еще прошлым летом, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
https://1prime.ru/gas/20211023/835020844.html