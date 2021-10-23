КИЕВ, 23 окт — ПРАЙМ. Украинская газотранспортная система может обеспечить до 146 миллиардов кубометров газа в Европу по конкурентным тарифам, сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон во время "Украинского газового инвестиционного конгресса".

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По мнению Сергея Макогона, показательной в соблюдении принципа энергетической солидарности ЕС будет сертификация оператора газопровода "Северный поток 2". Ведь сертификация Nord Stream 2 AG нарушает требования Газовой Директивы ЕС и позволит оператору "Северного потока 2" остаться в составе группы "Газпром", то есть под контролем доминирующего игрока рынка и без возможности независимо и беспристрастно обеспечивать транспортировку газа соответствующим газопроводом.

Как отметил Сергей Макогон, для дальнейшего развития газового рынка как Украина, так и Европы, важно сохранить физический транзит газа через территорию Украины, обеспечить доступ иностранным трейдерам в украинские ПХГ, наращивать добычу газа в Украину и повышать энергоэффективность и готовиться к транспортировке возобновляемых газов.

Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе и неоднократно заявляла, что не планирует возобновлять прямые поставки газа из РФ.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.