СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — ПРАЙМ. Предложение украинского президента Владимира Зеленского о скидке на транзит российского газа в Европу сверх установленных контрактом объемов продиктовано желанием сохранить серые финансовые схемы за счет виртуального реверса, а также обеспечить поставку украинским потребителям изымаемого из транзитной трубы газа, заявил РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. Минэнерго Украины: нам выгодно сделать скидку России

Ранее лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подчеркнула, что ее страна всегда пользовалась добываемым в России газом, а ситуацию с покупкой "европейского" газа назвала "большим обманом".

"Транзитная услуга — это прокачка газа от точки на границе до точки на границе. Когда газ расходится по потребителям Украины по пути, то оператор ГТС Украины обслуживает меньший объем, деньги (за транзит, 32$ за тысячу кубометров) кладутся в карман, это обычная серая схема. Физического реверса нет, есть реверс исключительно финансовый, когда только по документам прошло, что газ ушел в Европу и вернулся из Европы на Украину", — отметил Марцинкевич.

По словам эксперта, основная проблема для Украины заключается в том, что для осуществления полноценного физического реверса газа из Европы на Украину необходимо немало времени и денег — на переоборудование транзитного маршрута, а также сам источник поставок.

"Если сейчас газ идет направлением восток-запад, то надо будет поддерживать давление с запада на восток. То есть как минимум все компрессорные станции, стоящие на границе, необходимо переводить в режим интерконнектора. Это занимает время и стоит приличных денег. Если этого давления нет, это и будет самой большой катастрофой, так как от ГТС Украины 8 газоотводов обеспечивают газом 44 населенных пункта Украины, которые в таком случае остаются без газа", — подчеркнул эксперт. Славянская ТЭС на Украине остановлена на фоне нехватки угля

По мнению Марцинкевича, украинские власти делают заявления для сохранения транзита газа исходя из двух основных соображений.

"Причин две: одна — боязнь того, что исчезнет финансовая схема. А именно возможность получения денег за прокачку неполного объема газа и тройная перепродажа российского газа, чтобы купить его не у поставщика, а по ценам европейского спота. И вторая: что нарушается энергетическая безопасность Украины, потому что технически непонятно, как (без транзита из РФ – ред) обеспечивать конечных потребителей", — отметил эксперт.

Советник гендиректора ООО "Газпром экспорт", доктор экономических наук, профессор Андрей Конопляник ранее заявил, что контракт "Газпрома" о поставках газа в Венгрию не через территорию Украины означает не только уменьшение возможности виртуального реверса газа, но и снижение возможностей получать необоснованные доходы за непроизведенный по факту транзит газа.