Эксперт рассказал о причинах заявлений Зеленского о скидке на транзит газа из России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — ПРАЙМ. Предложение украинского президента Владимира Зеленского о скидке на транзит российского газа в Европу сверх установленных контрактом объемов продиктовано желанием сохранить серые финансовые схемы за счет виртуального реверса, а также обеспечить поставку украинским потребителям изымаемого из транзитной трубы газа, заявил РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
Ранее лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подчеркнула, что ее страна всегда пользовалась добываемым в России газом, а ситуацию с покупкой "европейского" газа назвала "большим обманом".
"Транзитная услуга — это прокачка газа от точки на границе до точки на границе. Когда газ расходится по потребителям Украины по пути, то оператор ГТС Украины обслуживает меньший объем, деньги (за транзит, 32$ за тысячу кубометров) кладутся в карман, это обычная серая схема. Физического реверса нет, есть реверс исключительно финансовый, когда только по документам прошло, что газ ушел в Европу и вернулся из Европы на Украину", — отметил Марцинкевич.
По словам эксперта, основная проблема для Украины заключается в том, что для осуществления полноценного физического реверса газа из Европы на Украину необходимо немало времени и денег — на переоборудование транзитного маршрута, а также сам источник поставок.
"Если сейчас газ идет направлением восток-запад, то надо будет поддерживать давление с запада на восток. То есть как минимум все компрессорные станции, стоящие на границе, необходимо переводить в режим интерконнектора. Это занимает время и стоит приличных денег. Если этого давления нет, это и будет самой большой катастрофой, так как от ГТС Украины 8 газоотводов обеспечивают газом 44 населенных пункта Украины, которые в таком случае остаются без газа", — подчеркнул эксперт.
По мнению Марцинкевича, украинские власти делают заявления для сохранения транзита газа исходя из двух основных соображений.
"Причин две: одна — боязнь того, что исчезнет финансовая схема. А именно возможность получения денег за прокачку неполного объема газа и тройная перепродажа российского газа, чтобы купить его не у поставщика, а по ценам европейского спота. И вторая: что нарушается энергетическая безопасность Украины, потому что технически непонятно, как (без транзита из РФ – ред) обеспечивать конечных потребителей", — отметил эксперт.
Советник гендиректора ООО "Газпром экспорт", доктор экономических наук, профессор Андрей Конопляник ранее заявил, что контракт "Газпрома" о поставках газа в Венгрию не через территорию Украины означает не только уменьшение возможности виртуального реверса газа, но и снижение возможностей получать необоснованные доходы за непроизведенный по факту транзит газа.
https://1prime.ru/gas/20211023/835021260.html