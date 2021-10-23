МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Проблема с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей страны, долг за поставленный ранее газ составляет 433 миллиона долларов, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. В Молдавии обвинили "Газпром" в завышении цен на газ

"В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", — заявил он.

Куприянов подчеркнул, что у Молдавии скопился долг за уже предоставленный газ.

"В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", — отметил он.

При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт по поставкам газа в Молдавию при полном погашении существующего долга.

"Несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", — отметил он. Эксперт прокомментировал предложение Зеленского по газу

Куприянов также подчеркнул, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".

"Здесь нет никакой политики, "Газпром" — акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", — заявил он.

Куприянов добавил, что у "Газпрома" вызывают недоумение появившиеся данные о существующем намерении властей Молдовы ликвидировать предприятие "Молдова-газ", которое и является должником "Газпрому" за поставленный газ. "За полученный товар надо платить вовремя", — отметил он.