КИЕВ, 24 окт — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" готова обеспечить транзит через Украину в Европу дополнительных 55 миллиардов кубометров газа в год на специальных условиях, в том числе со скидкой в размере 50% от стоимости, предусмотренной в контракте с "Газпромом", сообщил в воскресенье глава компании Юрий Витренко.

С 1 октября транзит "Газпромом" газа через Украину сократился, это произошло после запуска поставок газа в Венгрию по новому маршруту — через "Турецкий поток". Президент Украины Владимир Зеленский предложил "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина на фоне газового кризиса готова предложить ЕС дополнительные мощности по транзиту газа на 55 миллиардов кубометров в год на специальных условиях.

"Нафтогаз", — национальная компания, контрагент "Газпрома" в соглашении об организации транзита через Украину, — готова организовать транзит через Украину дополнительных 55 миллиардов кубометров газа (в годовом измерении, или примерно 151 миллион кубометров в сутки; эти объемы соответствуют мощности "Северного Потока 2", и для них есть свободная мощность в украинской ГТС) на специальных условиях; в том числе стоимость такого транзита может быть на 50% ниже стоимости, предусмотренной в нашем контракте с "Газпромом", — написал Витренко на своей странице в Facebook в комментариях.

Он отметил, что "Нафтогаз" заинтересован в том, чтобы его клиентами были европейские компании.

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы нашими клиентами были европейские компании, и для них мы обеспечим условия не хуже, чем для "Газпрома". Мы можем заключать соглашения по международному праву, и при этом быть гибкими и одновременно соответствовать международным стандартам", — добавил Витренко.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.