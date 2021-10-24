КИШИНЕВ, 24 окт — ПРАЙМ. Большая часть долга Молдавии за газ перед "Газпромом", а именно 394 миллиона долларов, была накоплена с 2011 по 2015 годы, заявил экс-премьер республики Ион Кику.

Ранее "Газпром" сообщил, что компания готова продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены.

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Он добавил, что в период с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга.

"Таким образом, 394 миллиона долларов были накоплены в период, когда нынешние дирижеры были… в правительстве (президент Майя Санду в этот период была министром образования — ред.). Возможно, поэтому русские просят именно их оплатить сейчас этот долг", — отметил экс-премьер республики.

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.