МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Страны Европы будут вынуждены отказаться от евросолидарности в жесткой конкуренции за поставки газа этой зимой, чтобы земерзнуть от холода, спрогнозировали аналитики для Bloomberg. 

Финансовая прибыль

Инвесторы упустили шанс заработать на растущем энергетическом секторе

По данным агентства, хранилища газа европейских стран заполнены на 20% меньше нормы. Сейчас этот показатель составляет 71%. 

По мнению аналитиков, с наступлением морозов власти европейских государств запретят экспорт газа, например, так поступит Сербия, судя по заявлениям президента страны Александра Вучича. Этот вопрос также обсуждается и в Норвегии, которая экспортирует энергоресурсы.

По прогнозам экспертов, в самой тяжелой ситуации окажется на 90% зависимая от импорта Германия. Страна вынужденно откажется от евросолидарности и начнет попросту перекупать газ, предназначенный для менее состоятельных европейских стран.

 