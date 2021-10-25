МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Страны Европы будут вынуждены отказаться от евросолидарности в жесткой конкуренции за поставки газа этой зимой, чтобы земерзнуть от холода, спрогнозировали аналитики для Bloomberg.

Инвесторы упустили шанс заработать на растущем энергетическом секторе

По мнению аналитиков, с наступлением морозов власти европейских государств запретят экспорт газа, например, так поступит Сербия, судя по заявлениям президента страны Александра Вучича. Этот вопрос также обсуждается и в Норвегии, которая экспортирует энергоресурсы.

По прогнозам экспертов, в самой тяжелой ситуации окажется на 90% зависимая от импорта Германия. Страна вынужденно откажется от евросолидарности и начнет попросту перекупать газ, предназначенный для менее состоятельных европейских стран.