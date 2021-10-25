Bloomberg: страны Европы увязнут в борьбе за энергоресурсы, чтобы не замерзнуть этой зимой
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Страны Европы будут вынуждены отказаться от евросолидарности в жесткой конкуренции за поставки газа этой зимой, чтобы земерзнуть от холода, спрогнозировали аналитики для Bloomberg.
По данным агентства, хранилища газа европейских стран заполнены на 20% меньше нормы. Сейчас этот показатель составляет 71%.
По мнению аналитиков, с наступлением морозов власти европейских государств запретят экспорт газа, например, так поступит Сербия, судя по заявлениям президента страны Александра Вучича. Этот вопрос также обсуждается и в Норвегии, которая экспортирует энергоресурсы.
По прогнозам экспертов, в самой тяжелой ситуации окажется на 90% зависимая от импорта Германия. Страна вынужденно откажется от евросолидарности и начнет попросту перекупать газ, предназначенный для менее состоятельных европейских стран.
https://1prime.ru/gas/20211025/835026254.html
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