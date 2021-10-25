МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Цена "голубого топлива" на газовом рынке Европы в начале торгов понедельника растет на 5,7%, почти до 1120 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов составляла 1137,2 доллара за тысячу кубометров (972 евро), но к 9.28 мск снизилась до 1116,4 доллара (954 евро), что выше расчётной цены пятницы на 5,7%, с учётом курсовой разницы.

В пятницу торги закрылись на уровне чуть выше 1050 долларов за тысячу кубических метров, а расчетная цена составила 1047,6 доллара (903 евро).