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2021

https://1prime.ru/gas/20211025/835029632.html

В "Газпроме" рассказали, от чего будет зависеть экспорт газа в 2022 году

Газ

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Объем экспорта "Газпрома" в 2022 году будет зависеть, главным образом, от погодных условий и конъюнктуры рынка сжиженного природного газа (СПГ), заявил глава "Газпром экспорта". ПРАЙМ, 25.10.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60