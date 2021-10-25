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2021
https://1prime.ru/gas/20211025/835029632.html
В "Газпроме" рассказали, от чего будет зависеть экспорт газа в 2022 году
Газ
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Объем экспорта "Газпрома" в 2022 году будет зависеть, главным образом, от погодных условий и конъюнктуры рынка сжиженного природного газа (СПГ), заявил глава "Газпром экспорта". ПРАЙМ, 25.10.2021
энергетика, новости, газ, газпром, газ, поставки газа, экспорт газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Объем экспорта "Газпрома" в 2022 году будет зависеть, главным образом, от погодных условий и конъюнктуры рынка сжиженного природного газа (СПГ), заявил глава "Газпром экспорта".