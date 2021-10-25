В "Газпроме" назвали объем поставок газа по "Силе Сибири" в Китай
ГАЗПРОМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПОСТАВИЛ В КИТАЙ ПО "СИЛЕ СИБИРИ" 7,1 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА — ТОП-МЕНЕДЖЕР
https://1prime.ru/gas/20211025/835029753.html
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ГАЗПРОМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПОСТАВИЛ В КИТАЙ ПО "СИЛЕ СИБИРИ" 7,1 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА — ТОП-МЕНЕДЖЕР
https://1prime.ru/gas/20211025/835029753.html
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