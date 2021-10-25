2021-10-25T10:49:42+03:00

2021-10-25T10:49:42+03:00

2021-10-25T10:49:42+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20211025/835029753.html

В "Газпроме" назвали объем поставок газа по "Силе Сибири" в Китай

Газ

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГАЗПРОМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПОСТАВИЛ В КИТАЙ ПО "СИЛЕ СИБИРИ" 7,1 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА — ТОП-МЕНЕДЖЕР ПРАЙМ, 25.10.2021

энергетика, новости, газ

https://1prime.ru/images/83227/78/832277819.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83227/78/832277819.jpg

https://1prime.ru/images/83227/78/832277816.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83227/78/832277816.jpg

https://1prime.ru/images/83227/78/832277813.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83227/78/832277813.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60