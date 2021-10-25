КИЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Отдельные отрасли экономики Украины неизбежно будут терять при дорогом газе, например, при среднегодовой цене импортного "голубого топлива" около 900 долларов за тысячу кубометров, заявил первый вице-премьер страны Алексей Любченко. Кремль надеется на продолжение диалога по поставкам газа в Молдавию

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Тем не менее в последние дни они уверенно держатся выше отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров.

"При среднегодовой цене импортного газа около 900 долларов мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали. До этого у нас все будет нормально, с точки зрения ВВП, но не с точки зрения отдельных отраслей промышленности", — сказал Любченко в интервью изданию ZN.UA, опубликованному в понедельник.

По его словам, при дорогом газе цены производителей в отдельных отраслях вынуждено вырастут, и этот рост во многом ляжет на плечи потребителей. "Газпром" назвал объем поставок газа по "Силе Сибири" в Китай

"Инфляционный навес надо ждать в следующем году. Этот год мы проходим без сюрпризов. Откровенно говоря, такая цена за газ — это наш шанс измениться раз и навсегда. Когда, как не сейчас, пришло время заговорить об энергоэффективности, утеплении, экономии?" – заключил первый вице-премьер.

Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.