БЕРЛИН, 25 окт — ПРАЙМ. Вопрос об анбандлинге (разделении компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу) применительно к "Северному потоку 2" подробно описан в зондирующих документах будущего кабмина ФРГ, заявил на пресс-конференции немецкий политик из партии "Союз 90/Зеленые" Юрген Триттин. России предрекли поражение из-за сертификации "Северного потока - 2"

По итогам выборов в бундестаг ФРГ, которые прошли 26 сентября, Социал-демократическая партия Германии ведет в настоящее время коалиционные переговоры о создании нового правительства с либералами из Свободной демократической партии и партией "Союз 90/Зеленые".

"Основания (для эксплуатации "Северного потока 2" — ред.) регулируются в европейском праве, мы подробно описали их в зондирующих документах в общем и применительно к "Северному потоку 2" в частности. Это вопрос анбандлинга", — заявил Триттин, добавив, что в партии "Зеленые", которая последовательно выступает против запуска "Северного потока 2", "приняли к сведению" тот факт, что строительство "Северного потока 2" завершено и оно "было основано на выданных разрешениях".

По словам Триттина, его партия намерена "пошагово снижать зависимость от экспорта энергоносителей", прежде всего ископаемых. Поэтому в зондирующих документах одной из центральных тем стал вопрос, "как мы снимем блокаду на развитие возобновляемой энергетики и электропроизводства, потому что нам нужно это электричество". Новые власти Германии не хотят "диверсифицировать зависимость от ископаемой энергоносителей, как это было до сих пор", и это "ведет к другим отношениям с Россией", заявил политик. Оператор ГТС Украины заявил о сложностях из-за "Северного потока-2"

Комментируя вопрос о росте цен на энергоносители в ЕС, в частности, на газ, Триттин заявил, что не считает, что за этим процессом стоит "монополия "Газпрома".

"Я не вижу монополии "Газпрома", Европа своевременно приняла решение о диверсификации ископаемых источников (энергии), и то, что мы переживаем сегодня, это результат такого решения, так как по всему мира запасы газа сокращаются относительно спроса, потому что в США больше нет значительного производства газа путем фрекинга", — сказал политик.

Главный поставщик газа в Евросоюз — Россия. При этом ЕС импортирует 90% потребляемого ею "голубого топлива". Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на экономику союза. Ряд западных политиков, заявляя об уязвимости Европы в этом вопросе, обвинял Россию в связи с ростом цен на газ, однако Еврокомиссия напрямую не связывает это с поставками из России. Она отмечает, что "Газпром" выполняет долгосрочные контракты с покупателями в Евросоюзе, хотя и не ответил на более высокий спрос в регионе, как он делал в предыдущие годы.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.