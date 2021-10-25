МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Арктик СПГ 2", совместное предприятие "Новатэка" и его иностранных партнеров, договорился с синдикатом российских банков об увеличении максимальной суммы финансирования до 5,7 миллиарда евро в рамках кредитной линии на 15 лет, сообщила компания.

"ООО "Арктик СПГ 2"… сообщает о подписании дополнительного соглашения к заключенному 28 апреля 2021 года кредитному договору с синдикатом российских банков, включающим ПАО Сбербанк, Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A., государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" и ПАО Банк "ФК Открытие", об увеличении максимальной суммы финансирования до 5,7 млрд евро в рамках кредитной линии сроком на 15 лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительное соглашение подписано в рамках продолжения работы по привлечению внешнего финансирования для проекта "Арктик СПГ 2". При этом окончательный размер привлекаемого у банков РФ финансирования в пределах максимальной суммы до 5,7 миллиарда евро будет определен при завершении формирования международной части внешнего финансирования проекта.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа (СПГ) "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционеры, помимо "Новатэка" (60%), — французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

Общий объем внешнего финансирования планируется в размере около 9,2 миллиарда евро, сообщал "Новатэк" в июле. При этом первый транш был привлечен в апреле от российских банков в виде кредитной линии на 3,11 миллиарда евро сроком на 15 лет. Капитальные вложения для запуска производства на полную мощность оценивались ранее в 21,3 миллиарда долларов.

В сентябре глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что проект не испытывает трудностей из-за отсутствия поддержки от европейских государств, доля российских банков в его финансировании может быть увеличена до 60% с текущей трети, и привлечение займов однозначно удастся завершить до конца года.