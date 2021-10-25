КИШИНЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Молдавская госкомпания Energocom проводит международный тендер для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну на брифинге в понедельник. СМИ сообщили сделке Молдавии с "Нафтогазом"

Украинское издание "Экономическая правда" ранее в понедельник со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что НАК "Нафтогаз" подписала с Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа в случае необходимости.

"На данный момент Energocom запустила международный тендер по закупке газа… Мы закупаем газ, чтобы повысить давление в газопроводе или иметь резерв, если давление снизится", — заявил Спыну на просьбу журналистов прокомментировать информацию о соглашении с "Нафтогазом".

По информации на сайте Energocom, прием заявок в рамках тендера был завершен 25 октября в 13.30 (совпадает с мск).

Срок действия льготного газового контракта на поставки из РФ для Молдавии истек 30 сентября, 1 октября контракт с "Газпромом" был продлен на один месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, что также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.