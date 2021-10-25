БЕРЛИН, 25 окт — ПРАЙМ. Немецкий спецуполномоченный по вопросам транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзее ведет переговоры о продлении договора о газовом транзите между Киевом и Москвой после 2024 года, детали не сообщаются, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.

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Россия консультируется с Германией относительно транзита газа через Украину после 2024 года, сообщал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении РФ, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против европейских стран.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, подписанное на срок до конца 2024 года, подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта в 2019 году. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.