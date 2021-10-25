БРЮССЕЛЬ, 25 окт — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евросоюза, вероятно, коснутся темы поставок газа из России на внеочередном заседании во вторник, рассказал журналистам чиновник в структурах власти ЕС.

"Обед будет полностью посвящён вопросам безопасности газоснабжения. Я уверена, что такая тема может быть затронута", — ответила она на вопрос об обсуждении поставок из России.

Внеочередное заседание Совета министров энергетики стран ЕС было назначено на прошлой неделе на 26 октября. Повестка дня его официальной сессии включает всего один пункт: рост цен на энергию и возможные меры реагирования на национальном уровне и уровне ЕС в краткосрочной и более отдаленной перспективах.

После этой сессии состоится неформальный обед, на котором министры обсудят безопасность газоснабжения, рассказал ранее РИА Новости источник в ЕС. Дискуссии с представителями России, которая является основным поставщиком "голубого топлива" в союз, в ходе совета министров не предвидится, добавил он.

Официальных решений по итогам внеочередного заседания не ожидается, отмечал собеседник агентства.

Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл и к серьезному удорожанию электроэнергии. Это оказывает негативное влияние на потребителей и экономику союза. Еврокомиссия связывает скачок цен в основном с тенденциями в мировой экономике. Вопрос стоимости энергии обсуждался в четверг на прошлой неделе лидерами стран ЕС на саммите.